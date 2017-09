Regierungsbildungen waren in Deutschland noch nie einfach. Nach der Bundestagswahl 2013 dauerte es fast drei Monate, bis die Grosse Koalition in trockenen Tüchern war. 1969 und 1983 vergingen 24 Tage, 1976 gar 73 Tage, bis die neue Regierung stand. Gemäss dem Grundgesetz muss der neue Bundestag spätestens am 30. Tag nach der Wahl zusammentreten. Diesmal also am 24. Oktober. Die Regierung kann aber auch später gebildet werden. Zwar läuft die Amtszeit der Kanzlerin und der Regierung mit dem Zusammentritt des neuen Bundestags ab. Dennoch wird Deutschland auch dann nicht führungslos dastehen. Denn die Kanzlerin und Minister bleiben geschäftsführend im Amt, bis der Bundestag die neue Regierungschefin (oder den Regierungschef) wählt. Allerdings ist der Handlungsspielraum dieser Regierung dann sehr eng, weil sie keine Mehrheit hat.