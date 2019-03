In der Ex-Sowjetrepublik übernimmt der Chef des Oberhauses per Verfassung automatisch die Macht, wenn der Präsident aus dem Amt scheidet. Bei einer gemeinsamen Sitzung der beiden Parlamentskammern legte Tokajew den Eid ab. Es gab langen Applaus, als Nasarbajew seinem Nachfolger gratulierte.

Die Macht sei in einer ruhigen Zeit ohne Konflikte übertragen worden, sagte Tokajew der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. "Dies ist ein wichtiger Faktor für die innere Stabilität." Er würdigte Nasarbajews Wirken für Kasachstan. Mit seinem Rücktritt habe er Grösse bewiesen.

Aus Astana wird Nursultan

Zugleich schlug Tokajew vor, dass die Hauptstadt Astana den Namen Nursultan tragen sollte. "Wir müssen den grossen Namen verewigen." Die beiden Kammern des kasachischen Parlaments votierten am Mittwoch ohne Gegenstimme für eine entsprechende Verfassungsänderung, wie die Staatsagentur Kazinform meldete.

Damit kann die aus dem Steppensand gestampfte Glitzermetropole mit ihren mehr als einer Million Einwohnern im Norden des Landes einen neuen Namen tragen. Astana heisst auf Kasachisch nur Hauptstadt.

Ansturm auf US-Dollar

Nasarbajew hatte am Dienstag in einer Ansprache an das Volk im Fernsehen seinen Rücktritt bekanntgegeben. Diese Entscheidung habe er selbst getroffen, sagte er. Eigentlich war der 78-Jährige als Vater der Nation auf Lebenszeit im Amt. Präsident war er seit dem 24. April 1990, aber schon davor als kommunistischer Parteichef an der Macht.

Nach der Ansprache war es in dem ölreichen Steppenstaat zu einem Ansturm auf die Wechselstuben gekommen. In den Städten Astana und Almaty sei die Nachfrage nach US-Dollar so gross gewesen, dass die Währung zum Teil nicht mehr verfügbar gewesen sei, meldete Interfax. In der Nacht zum Mittwoch habe sich die Lage aber wieder beruhigt.

Nasarbajews Meinung werde auch künftig bei strategischen Fragen sehr wichtig sein, versicherte Tokajew. Der 78-Jährige bleibt Chef des nationalen Sicherheitsrates und der Regierungspartei Nur Otan.

Seine Tochter Dariga Nasarbajewa wurde zur mächtigsten Frau des Landes bestimmt. Die 55-Jährige trat als Chefin des kasachischen Oberhauses die Nachfolge von Tokajew an. Die nächste Präsidentenwahl in Kasachstan ist für das kommende Jahr angesetzt.