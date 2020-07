Sein oppositioneller Herausforderer Rafal Trzaskowski kam auf 49,2 Prozent. Die Prognosen beruhen auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen in rund 500 Wahlbüros und Teilauszählungen.

Nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Ipsos haben sie eine Fehlertoleranz von zwei Prozentpunkten. Hochrechnungen, wie es sie in vielen Ländern gibt, sind in Polen unbekannt. Das offizielle Endergebnis wird nach Angaben der Wahlkommission frühestens am Montagabend vorliegen.