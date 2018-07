Zweifelsohne hat Donald Trump ein gesundes Mass an Selbstbewusstsein. Als sich der amerikanische Präsident am Dienstag auf seine ausgedehnte Europa-Reise aufmachte, verkündete er: Von den drei wichtigen Treffen, die in Brüssel, London und Helsinki auf seiner Agenda stünden, sei dasjenige mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin «wohl das einfachste». Später wurde Trump gefragt, ob er Putin denn als Freund oder als Feind einstufe. Und der Präsident erwiderte: «Meiner Meinung nach ist er ein Konkurrent.» Und es wäre – ebenfalls seiner Meinung nach – nicht schlecht, wenn sich Amerika und Russland besser verstehen würden. Er sage dies schon lange. In der Tat. Am Montag berichtete die «New York Times», dass Trump im März mit Putin telefoniert habe und sich im Gespräch mit dem Russen über seine «dummen» Berater beschwert habe, die eine härtere Linie gegenüber Moskau bevorzugen würden.

Trump glaubt Putin

Solche Aussagen sind es, die in Washington für Stirnrunzeln sorgen. Der amerikanische Präsident hat den Hang, seinen russischen Amtskollegen in öffentlichen Stellungnahmen in Schutz zu nehmen – selbst wenn dessen Verhalten gegen Normen verstösst, die in der amerikanischen Hauptstadt normalerweise hochgehalten werden. So verkündete Trump am 28. Juni auf Twitter: «Russland sagt weiterhin, dass es nichts mit den Einmischungsversuchen in unsere Wahlen zu tun hatte.» Einige Tage später gab der Geheimdienstausschuss des Senats, an dessen Spitze notabene ein Republikaner steht, öffentlich bekannt, dass Moskau unzweifelhaft den Ausgang der amerikanischen Wahl im Jahr 2016 beeinflusst habe – und zwar zugunsten des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, so wie dies die US-Geheimdienste bereits Anfang 2017 publik gemacht hatten. Andere Beispiele, die zeigen, dass Trump Putin immer wieder zu Hilfe eilt, drehen sich um die Frage, ob die Annexion der Krim durch Russland rechtmässig war und ob Amerika das westliche Militärbündnis Nato weiterhin mit grosszügigen Geldspritzen am Leben erhalten soll. Das aktuelle Finanzierungsmodell sei «sehr unfair», sagte der Präsident am Dienstag auf Twitter.

Weiter auf Schmusekurs

Freunde und Feinde des Präsidenten gehen davon aus, dass Trump seinen Schmusekurs auch in Helsinki fortsetzen wird. Dies könnte nicht nur Auswirkungen auf die amerikanische Innenpolitik haben – schliesslich ist 2018 erneut ein Wahljahr und Sicherheitsexperten zeigen sich überzeugt davon, dass Russland weiterhin versucht, Einfluss auf den Wahlkampf zu nehmen. Eine Art Burgfrieden zwischen den USA und Russland könnte auch weitreichende aussenpolitische Folgen haben. Bereits ist die Rede davon, dass sich Trump und Putin auf ein Zweckbündnis einigen werden, das in Syrien (vordergründig) für ein Ende des Konfliktes sorgen würde. Um dieses Ziel zu erreichen, spekulierte der Journalist Eli Lake am Wochenende, könnte Washington auch bereit sein, gewisse Sanktionen im Zusammenhang mit der Annexion der Krim durch Moskau fallen zu lassen. Dies käme einer eigentlichen Kapitulation Washingtons gleich, sagen aussenpolitische Falken.

Von Renzo Ruf, Washington