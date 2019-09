Für eine Politikerin, die für ihre vorsichtigen Stellungnahmen bekannt ist, klang Nancy Pelosi am Dienstag ungewöhnlich forsch. Präsident Donald Trump, sagte die Präsidentin (Speakerin) des Repräsentantenhauses habe mit seinem Aussagen gegenüber dem ukrainischen Präsidenten seinen Amtseid verletzt, und damit gegen die Verfassung verstossen. Trump habe ihr deshalb keine andere Wahl gelassen, sagte die Chefin der Demokraten in der grossen Parlamentskammer, als den «offiziellen» Startschuss für ein Amtsenthebungsverfahren («Impeachment Inquiry») bekannt zu geben.

Allein: Pelosi ist auch ein gewiefter Machtmensch. Deshalb sah sie von der Einsetzung einer eigentlichen Impeachment-Kommission ab; stattdessen sollen die Untersuchungen der sechs Parlamentskommissionen, die seit Monaten gegen Trump und seine Regierung andauern, nun besser koordiniert werden. In der Praxis ändert sich dabei durch die Ankündigung von Pelosi wenig. Die amerikanische Verfassung schreibt vor, dass ein Amtsenthebungsverfahren durch das Repräsentantenhaus initiiert werden muss – und dafür wäre eine Abstimmung notwendig, die von Pelosi angesetzt werden müsste.

In einem nächsten Schritt würden dann ausgewählte Mitglieder des Repräsentantenhauses dem Senat die Anklagepunkte gegen den Präsidenten präsentierten. Die kleine Kammer könnte Trump dann, mit Hilfe einer Zweidrittelmehrheit, verurteilen und damit aus dem Amt jagen. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse (die Demokraten stellen die Mehrheit im Repräsentantenhaus, die Republikaner im Senat) aber würde das Verfahren wohl mit einem Freispruch enden.

Interessant an der Stellungnahme Pelosis war der Zeitpunkt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der linke Flügel der Partei Trump schon lange den (parlamentarischen) Prozess machen will. Der rechte Flügel hingegen scheut das Impeachment-Verfahren, auch weil Politiker aus konservativeren Landesteilen Angst vor einer Abstrafung durch den Wähler im November 2020 haben. Ganz offensichtlich ist Pelosi nun zum Schluss gekommen, dass Trump in der Ukraine-Affäre eine unsichtbare Grenze überschritten hat. Allerdings weiss Pelosi über diese Affäre (zumindest offiziell) nicht mehr, als die interessierte Öffentlichkeit. Denn die Hintergründe der verworrenen Geschichte, die sich um die Ukraine, Korruptionsbekämpfung, den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und seinen Sohn Hunter sowie die dubiosen Machenschaften des Trump-Vertrauten Rudolph Giuliani drehen, sind bisher im Dunkeln.

Trump selber will heute Mittwoch ein wenig Abhilfe schaffen. Er gab am Dienstag bekannt, dass er die Abschrift eines Telefongesprächs mit Wolodimir Selenski, das die beiden Präsidenten am 25. Juli führten, vollumfänglich und unredigiert veröffentlicht werde. Mit diesem doch recht ungewöhnlich Schritt seien auch die Ukrainer einverstanden, sagte Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Der Zufall will es, dass die beiden Präsidenten am Mittwochnachmittag (Lokalzeit) am Rande der Uno-Vollversammlung in New York zu einem bilateralen Gespräch zusammentreffen werden.