Staatsanwalt Rémy Heitz bestätigte am Freitag, dass der mutmassliche Attentäter von Strassburg dank einem telefonischen Hinweis einer Anwohnerin gestellt werden konnte. Eine Spezialeinheit der Elitetruppe Raid konnte ihn zuerst nicht finden. Danach hielt ihn aber eine Polizeipatrouille in der Strasse Lazare des Viertels Neudorf an, berichtete Heitz.

Chérif Chekatt habe darauf eine Pistole auf sie gerichtet; ein Schuss habe aber nur den Polizeiwagen getroffen. Zwei der drei Ordnungshüter hätten darauf das Feuer eröffnet und den Attentäter, der vier Menschenleben und ein Dutzend Verletzte auf dem Gewissen hat, erschossen.