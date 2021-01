Nachdem Schweiz-Urlauberin die Briten-Mutation einschleppte: Belgien verbietet Ferienreisen

Ziel: Ausbreitung der Briten-Variante verhindern

Die Entscheidung folgt kurz nach Bekanntwerden, dass eine Belgierin sich in den Skiferien in der Schweiz mit der hochansteckende britischen Coronavariante infiziert und das Virus bei ihrer Rückkehr eingeschleppt hatte. In der Folge gab die Frau das Virus an ihre Tochter weiter, die es an ihrer Schule verbreitete, von wo es über die Mutter einer Mitschülerin an eine zweite Schule gelangte. Bilanz der fatalen Kettenreaktion: Sämtliche Schüler und Schülerinnen, das Lehrpersonal und die Angehörigen mussten in Quarantäne und zum Massentest. Insgesamt rund 5000 Personen.

Eine Wiederholung dieser Geschichte will man jetzt anscheinend verhindern.

Bald kommen die Karnevalsferien

Die belgische Regierung hat sich zum Urlaubsverbot entschlossen, auch weil bald die üblichen Karnevalsferien anstehen. Schon vergangenes Jahr hat Belgien in dieser Zeit schlechte Erfahrungen mit Reiserückkehrern gemacht: Viele Urlauber brachten das Virus direkt aus den Karnevalsferien zurück nach Belgien, eines der am dichtesten besiedelten Länder Europas, worauf es sich rasend schnell verbreitete. Heute hat Belgien mit über 20'000 Coronatoten bei 11 Millionen Einwohnern eine der höchsten Sterberate der Welt. Nach strengen Lockdown-Massnahmen wurden die Zahlen von über 22'000 Fälle im Oktober auf das Niveau von unter 2000 Ansteckungen und rund 50 Tote pro Tag gesenkt.