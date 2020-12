Nach Kür durch Wahlleute: Mexikos Präsident gratuliert Biden

"Unsere Völker sind durch Geschichte, Wirtschaft und Kultur miteinander verflochten. Deshalb sollten sich die Regierungen um gute bilaterale Beziehungen bemühen, die auf Zusammenarbeit, Freundschaft und Respekt vor unserer Souveränität basieren", hiess es in dem von der mexikanischen Regierung veröffentlichten Brief.

Mexiko und die USA teilen eine Grenze von fast 3200 Kilometern. Migration, die Wirtschaft und der Kampf gegen die Drogenkartelle sind zentrale Themen in ihrer komplexen Beziehung. Mit US-Präsident Donald Trump pflegte López Obrador ein recht gutes Verhältnis, obwohl der Republikaner drohte, eine Mauer an der Grenze zu errichten.

"Ich drücke Ihnen meine Anerkennung für Ihre Position zugunsten der Migranten aus Mexiko und der Welt aus, die uns ermöglichen wird, mit dem Plan zur Förderung von Entwicklung und Wohlstand im Südosten Mexikos und Mittelamerika fortzufahren", hiess es in dem Brief an Biden weiter. Die Opposition hatte López Obrador kritisiert, weil er sich mit der Gratulation für Biden so lange Zeit liess.