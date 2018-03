Nach der gegenseitigen Ausweisung von Diplomaten wegen des Nervengift-Anschlages von Salisbury werben Grossbritannien und Russland um internationale Sympathie. Heute Montag trifft ein Team der Organisation zum Verbot von Chemiewaffen OPCW in London ein. Die Experten erhalten einen Bericht über den Fortgang der Ermittlungen sowie Proben der Tatwaffe, bei der es sich laut Premierministerin Theresa May um Nowichok handelt. Sein Land habe Erkenntnisse darüber, «dass Russland seit einem Jahrzehnt Nowichok auf Vorrat hält», sagte Aussenminister Boris Johnson der BBC.

Erst im vergangenen Jahr hatte Russland unter Aufsicht der OPCW feierlich die Vernichtung sämtlicher Chemiewaffen bekannt gegeben, die teils noch aus der Sowjetzeit stammten. Sein Land habe mit dem Anschlag von Salisbury «nichts zu tun», teilte der russische EU-Botschafter Wladimir Tschizow in einem BBC-Interview mit. Er versuchte den Verdacht auf das britische ABC-Labor Porton Down zu lenken, schliesslich liege dieses nur rund zehn Kilometer von Salisbury entfernt.

Schlechte Überlebenschancen

In dem südenglischen Marktstädtchen waren vor vierzehn Tagen Sergej, 66, und Julia Skripal, 33, bewusstlos auf einer Parkbank aufgefunden worden. Beide befinden sich seither auf der Intensivstation des örtlichen Spitals, ihre Überlebenschancen gelten als schlecht. Ein örtlicher Polizist, der ebenfalls eine Vergiftung erlitt, befindet sich hingegen auf dem Weg der Besserung.

Die mehrere hundert Beamte umfassende Sonderkommission von Scotland Yard hat die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Spezialisten sind dabei, insgesamt 4000 Stunden Aufnahmen aus Dutzenden von Überwachungskameras auszuwerten. So soll ein möglichst genaues Bewegungsbild des burgunderfarbenen BMW 320D erstellt werden, mit dem die Skripals am Tattag zunächst das Grab von Skripals Frau besuchten und dann in die Innenstadt von Salisbury fuhren. Die Ermittler gehen der Vermutung nach, wonach die Opfer bereits in Skripals Haus das tödliche Nervengift aufgenommen haben könnten. Julia Skripal könnte es unwissentlich in ihrem Gepäck mitgebracht haben, mit dem sie tags zuvor aus Moskau angereist war.

Die Sonderkommission hat nun auch die Ermittlungen im Mordfall Nikolai Gluschkow übernommen. Der 68-jährige Putin-Kritiker war vor Wochenfrist in seinem Londoner Haus aufgefunden worden – es ist der vorläufig letzte Fall einer Reihe von Exil-Russen auf der Insel, die unter dubiosen Umständen ums Leben kamen. Morgen soll der Nationale Sicherheitsrat in London über mögliche weitere Massnahmen gegen Russland beraten. Vergangene Woche hatten die Briten 23 Diplomaten, überwiegend angebliche Spione, ausgewiesen, am Samstag zogen die Russen mit der gleichen Anzahl gleich und schlossen zudem das britische Generalkonsulat in St. Petersburg sowie das Kulturinstitut British Council in Moskau.

Unter dem Druck von Opposition und Presse haben die Konservativen auch ihre Einstellung zu härteren Finanzsanktionen geändert. Darum liegen Massnahmen gegen reiche PutinVertraute im Bereich des Möglichen.