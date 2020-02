Mordprozess: Streng gläubige Deutsche liessen Tochter (13) sterben – jetzt droht ihnen lebenslänglich

Es ist eine der entscheidenden Fragen der Richterin: Sie will wissen, ob aus der Sicht des Angeklagten die Menschen nicht in die Natur, in Gottes Pläne, eingreifen dürfen. Der 39 Jahre alte Mann vor ihr überlegt lange. Er ist in Österreich angeklagt – wegen Mordes durch Unterlassung an seiner eigenen Tochter, die unter schweren Schmerzen mit 13 Jahren starb. Der Angeklagte ist streng gläubig, Mitglied einer Freikirche, er bezeichnet sich als Missionar und Prediger.

Seine chronisch kranke Tochter brachte er auch am 17. September 2019, ihrem Todestag, nicht in ein Krankenhaus. Stattdessen betete und fastete er. Vor Gericht machte er nun deutlich, dass er sich wegen seines Glaubens streng zur Wahrheit verpflichtet fühlt. Dann beantwortet er die Frage der Richterin: «Ja.»

Der Deutsche, geboren in Usbekistan, musste sich am Mittwoch gemeinsam mit seiner 35 Jahre alten Frau vor dem Landgericht in Krems verantworten. Beide gaben zu, dass sie ihr Kind vernachlässigt und Hilfe unterlassen haben, ein Mord waren die Geschehnisse vor fünf Monaten ihrer Meinung nach aber nicht. «Ich hab mit ihr gesprochen, sie gestreichelt, ihr zu trinken gegeben», sagte die 35-jährige Deutsche unter Tränen. Und weiter: