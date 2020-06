Mordanklage gegen Polizisten beruhigt Demonstrierende nicht: Die fünf wichtigsten Punkte zu den Protesten

Seit einer Woche gehen erzürnte Amerikaner in dutzenden Städten auf die Strasse – mit einer klaren Forderung. 1. Was war der Auslöser der Proteste in mehreren amerikanischen Städten? Die Frustration darüber, dass sich Amerika punkto Polizeigewalt derart langsam wandelt. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte? Ein Handyvideo, das in aller Brutalität zeigte, wie der 46-jährige Afroamerikaner George Floyd am Montag vergangener Woche in Minneapolis in Polizeigewahrsam starb. Zwar reagierten die lokalen Behörden schnell und entliessen alle vier Polizisten, die an der Festnahme Floyds beteiligt waren. Derek Chauvin, ein 44-jähriger weisser Polizist, wurde wegen Mordes und Totschlags unter Anklage gestellt. Gerade in den Augen junger Afroamerikaner ist der gewaltsame Tod von Floyd aber ein weiteres Beispiel für den rechtlichen Sonderstatus, den Polizisten in Amerika geniessen – und unter dem besonders Menschen mit dunkler Hautfarbe leiden.

2. Warum sind die Proteste eskaliert? Gerade in Minneapolis war die Polizei anfänglich überfordert mit der Heftigkeit der Proteste. Die Ordnungshüter haben deshalb unverhältnismässig auf die weitgehend friedlichen Demonstrationen reagiert. Dies rief chaotische Kräfte auf den Plan: In den Nachtstunden kam es in zahlreichen US-Städten zu Ausschreitungen und Plünderungen. Daran beteiligten sich auch Menschen, die kein Interesse an friedlichen Demonstrationen haben. Die Regierung von Präsident Donald Trump behauptet bereits, die Proteste würden von linksextremistischen Kräften («Antifa») gesteuert. Dafür gibt es keine Indizien, auch weil es sich bei «Antifa» in Amerika um ein äusserst loses Netz von Aktivisten handelt.