Mord an Olof Palme: Nach 34 Jahren kann Schwedens «nationale Wunde» endlich heilen

Keine Tatwaffe, keine DNA und kein Motiv: Schweden hat sich definitiv mehr erhofft von der Auflösung des Mordes an Regierungschef Olof Palme. Dieser war 1986 in Stockholm auf offener Strasse erschossen worden, und nun gibt es bloss einen dringenden Verdacht. Dennoch war die Präsentation eines Verdächtigen durch die Spezialermittler am Mittwoch ein historischer Schritt.

Zuletzt hatten schwedische Medien von DNA-Spuren sowie einer gefundenen Tatwaffe berichtet. Doch diese Erwartungen wurden also enttäuscht. Zwar waren 788 mögliche Waffen probegeschossen worden und Experten haben versucht, sie mit den beiden am Tatort gefunden Kugeln in Verbindung zu bringen. Doch laut den Ermittlern lässt sich auch mit den neuesten technischen Möglichkeiten nach 34 Jahren nur noch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, ob die Kugel tatsächlich aus einer bestimmten Pistole abgefeuert wurde. Auch DNA-Spuren ergaben offenbar nichts Verwertbares.

Die Gruppe wurde 2016 erneuert und hatte quasi nochmals von vorn begonnen: Analysen des Tatorts, der Bewegungen zahlreicher Personen und eine grosse Anzahl von Aussagen. Dabei kam Stig Engström mehr und mehr in den Fokus. Er arbeitet in unmittelbarer Nähe des Tatortes bei Skandia, weshalb er im Verlauf der Jahre den Namen «Skandiamannen» erhielt.

Einer der ersten am Tatort

Er tat sich unmittelbar nach dem Mord als Zeuge hervor, da er kurz nach den tödlichen Schüssen am Tatort angekommen sei. Allerdings hat ihn dort niemand gesehen, und seine Schilderungen eines mögliches Täters deckte sich nicht mit dem, was andere Zeugen gesehen haben, wie Pettersson ausführte. Vielmehr gibt es gemäss der Analyse der Ermittler eine Zeitspanne von 20 Minuten, in denen niemand Engström gesehen hat – obwohl er behauptet, er habe mit diversen Personen am Tatort gesprochen, darunter Olof Palmes Ehefrau und Polizisten.

In der Zeit nach dem Mord drängte sich Engström in den Medien auf, weil er fand, seine Version werde von der Polizei nicht ernst genommen. Und er erklärt, bei einen Signalement, das auf ihn passen könnte, müsse es sich um einen Verwechslung handeln. «Zynisch gesprochen, könnten man das als smarten Schachzug bezeichnen, dass er in der Öffentlichkeit auftrat», sagte Petersson. Dies deute auch daraufhin, dass Engström alleine handelte und nicht Teil einer Konspiration war. Doch das Motiv bleibt offen: Petersson sagte lediglich, Engström habe sich in Palme-kritischen Kreisen bewegt, und einen Nachbar gehabt, der Waffen sammelte.

Ein Kleinkrimineller, die CIA und die PKK wurden verdächtigt

Als entscheidenden Fehler in den Ermittlungen bezeichnete der Staatsanwalt, dass die Polizei Engström 1987 nochmals untersucht und befragt hatte – aber dann ad acta legte. Unverständlicherweise seien damals Zeugenaussagen, die ihn ziemlich sicher als vom Tatort fliehende Person erkannten, nicht richtige eingeordnet worden.

Stattdessen wurde ein Kleinkrimineller für den Mord verurteilt, später aber vom höchsten schwedischen Gericht freigesprochen. Die Polizei verfolgte zudem jahrelange Theorien, in denen der südafrikanische Geheimdienst, die CIA, die kurdische PKK oder rechtsgerichtete schwedische Polizeigruppen verdächtigt wurden.

Das schwedische Trauma

Dies gehört zum Trauma Schwedens, das der Palme-Mord auslöste. Der Sozialdemokrat baute nicht nur den schwedischen Wohlfahrtsstaat stark aus, sondern vertrat auch international klare linke Positionen, sprach sich gegen Kolonialismus sowie Apartheid aus und kritisierte die USA.

Dass ein Regierungschef dann, als er ohne Leibwächter ins Kino ging, erschossen wird und auf dem Trottoir verstirbt, war verständlicherweise ein Schock für das Land. Doch dass 34 Jahre vergehen, bis ein solcher Mord aufgeklärt wird, nagte am schwedischen Bewusstsein.

Regierungschef Stefan Löfven sprach am Mittwoch von einer «nationalen Wunde», die jetzige Auflösung sei wichtig für das ganze Land. Doch wie gross die Erleichterung wirklich ist, wird sich noch zeigen. Bei vielen dürfte die Enttäuschung, dass man keine klaren technischen Beweise hat, überwiegen. Verschwörungstheoretiker kann man so kaum zum schweigen bringen.