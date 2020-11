Mörderische Helden: Warum nicht mal die jüngsten Kriegsverbrechen am Status der Veteranen kratzen können

Stolz marschiert er im Sonntagsanzug, viel zu gross für seinen hageren, alten Körper. Doch das Haupt des Vietnam-Veteranen ist erhoben, solange es die Arthrose im Nacken erlaubt. Eine Reihe glänzender Orden hat er auf die linke Brust geheftet. Das wertvollste Erbe, das er seinen Kindern und Enkeln hinterlassen wird. Tausende säumen den Strassenrand. Sie klatschen, schwenken kleine Fahnen. Viele haben Tränen in den Augen. Jedes Jahr am 25. April feiern die Australier den «Anzac Day» (Anzac steht für «Australian and New Zealand Army Corps»). Der Tag im Jahr, an dem alte Männer – und ein paar Frauen – für ein paar Stunden wieder zu Helden werden, bevor sie zurück ins Altersheim müssen. Ihre jüngeren Veteranen-Kameraden gehen ins Pub und erzählen von ihren Taten in Irak und Afghanistan. Auch die Mitglieder der australischen Elitetruppe Special Air Services (SAS) werden beim nächsten Anzac Day bei Bier und Rum über ihre Erfahrungen in Afghanistan schwelgen. Die horrenden Enthüllungen einer Untersuchungskommission von letzter Woche über mutmassliche Morde an afghanischen Zivilisten dürften dann schon fast wieder vergessen sein. Verschwunden hinter einem für Australien typischen Nebel aus Verdrängung, Ablenkung und Entschuldigungsversuchen.

Neues Futter für den patriotischen Mythos Was die Sondereinheiten im Afghanistan-Krieg getan haben sollen, ist nur schwer erträglich. Zivilisten hätten sie die Gurgel durchgeschnitten, wehrlose Gefangene kaltblütig erschossen, einfach so. «Blooding» – der «erste Kill» – sei ein Ritus für junge australische Elite-Kämpfer, ein Weg zur Anerkennung durch Kameraden und Vorgesetzte, sagte Armeechef Angus Campbell bei der Vorstellung des Berichts vergangene Woche. «Blutlust» und ein Gefühl der Überlegenheit hätten zur «toxischen Kultur» in den betroffenen Truppen beigetragen.

«Entweder schliesst man sich als junger Soldat dieser dominierenden Norm an, oder man wird ausgeschlossen», sagte der Armee-Experte James Connor gegenüber Journalisten. Die Untersuchung identifiziert einige SAS-Patrouillenführer, die wie Halbgötter verehrt worden seien. Viele der beschuldigten Soldaten seien sich bis heute keiner Schuld bewusst. Beobachter erstaunt das wenig. Das Gefühl der Unantastbarkeit, der vermeintlich besonders hohen «Ethik» australischer Soldaten ist Teil einer über Generationen gewachsenen Erzählung. Der Anzac Day spielt dabei eine zentrale Rolle.

Australiens «Special Air Services»: eine umstrittene Elitetruppe Mit «Entdecke die Welt», wirbt die australische Armee für die Elitetruppe Special Air Services (SAS). Nur die besten unter den besten Berufssoldaten haben die Gelegenheit, sich für die Sondereinheit zu bewerben – nach Jahren exemplarischen Dienstes. Die 21tägige Aufnahmeprüfung sei «physisch, emotional und mental zerschmetternd», so Militärexperte James Connor. Nur 20 Prozent der Bewerber schafften sie. Nach ebenso hartem Training werden die Kämpfer in die schwierigsten und geheimen Einsätze geschickt, in der Regel mit direkter Konfrontation mit einem Feind. In Afghanistan waren das islamistische Extremisten, die Taliban, Al Kaida. Der Tod aus dem Hinterhalt ist eine konstante Gefahr: als Zivilisten verkleidete Terroristen, Bomben, Selbstmordattentäter. Die Patrouille, etwa acht bis zehn Mann, wird zur Lebensversicherung für jedes seiner Mitglieder. Und zur Familie. Der Zusammenhalt unter SAS-Mitglieder ist legendär. (uwä)

Kein anderer Feiertag hat in Australien eine derart mythische Bedeutung. Heldenverehrung am Anzac Day ist in Australien in den letzten Jahrzehnten zu einem wichtigen politischen Instrument geworden. Nachdem die Tradition in den Neunzigerjahren an Bedeutung zu verlieren drohte, drückte der damalige konservative Premierminister Australiens, John Howard, mit patriotischen Sprüchen den Popularitätsknopf. Gleichzeitig entsandte die Regierung Zehntausende Soldatinnen und Soldaten nach Irak und Afghanistan. Tausende neuer «Helden», die am Anzac Day bejubelt werden können. Die Ausreden sind dieselben geblieben Kritik an der Armee – selbst nach den jüngsten Enthüllungen – ist in Australien tabu. Geschichten über mutmasslich brutale Vorfälle werden systematisch verdrängt. Armee-Experte James Connor erinnert daran, dass es seit Jahrzehnten Vorwürfe gegen australische Truppen wegen möglicher Kriegsverbrechen gibt. «Seit 1969 hatten wir viele Berichte und Untersuchungen.» Doch ernsthafte Folgen für die Beschuldigten hatten die Enthüllungen nie.