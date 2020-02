Mit AfD-Stimmen gewählt: Thüringer Ministerpräsident tritt einen Tag nach Wahl zurück

Die FDP-Fraktion will dafür einen Antrag auf Auflösung des Regionalparlaments in dem ostdeutschen Land Thüringen stellen, um eine Neuwahl herbeizuführen, wie die Fraktion am Donnerstag mitteilte.

«Thomas L. Kemmerich will damit den Makel der Unterstützung durch die AfD vom Amt des Ministerpräsidenten nehmen», hiess es in der Mitteilung der Thüringer FDP-Fraktion.