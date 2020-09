Michelle Obama: Wollte Barack auch mal aus dem Fenster schubsen

(dpa) Die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama (56), hat augenzwinkernd eingeräumt, dass es in ihrer Ehe mit dem früheren amerikanischen Präsidenten Barack Obama (59) nicht immer nur rund lief. «Es gab Zeiten, da wollte ich Barack aus dem Fenster schubsen», sagte sie in der neuen Ausgabe ihres Podcasts. «Aber das bedeutet nicht, dass man aufgibt.»

Man müsse wissen, dass Gefühle intensiv sein können und dass es Herausforderungen gebe. «Wenn das eine Ehe kaputt macht, dann hätten Barack und ich uns im Laufe unserer Ehe immer wieder getrennt und wären wieder zusammengekommen - aber wir haben eine sehr starke Ehe», sagte Michelle Obama. Die beiden sind seit 1992 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter, Malia (22) und Natasha (19).