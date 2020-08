Melania Trump versucht am zweiten Abend des Parteitags der US-Republikaner einen gewagten Spagat

Was für eine seltsame Rede. 25 Minuten lang sprach Melania Trump am Dienstag, am zweiten Abend des republikanischen Wahlparteitags – länger als sämtliche Vorredner. Als Kulisse diente der 50-Jährigen dabei der umgestaltete Rosengarten des Weissen Hauses in Washington – obwohl es doch in der Hauptstadt als verpönt gilt, das ikonische Gebäude im amerikanischen Wahlkampf-Theater als Requisite einzusetzen. Die First Lady wirkte, wie so häufig während ihren öffentlichen Reden, nicht ganz wohl in ihrer Haut, wohl auch, weil sie auch nach 25 Jahren in Amerika mit einem starken Englisch-Akzent spricht, der ihre osteuropäische Herkunft verrät.

Als einzige Rednerin aber brach die First Lady aus dem Parallel-Universum aus, an dem Donald Trump seit Wochen und Monaten eifrig zimmert. Sie sagte, dass «der unsichtbare Feind Covid-19» (und nicht etwa das «China-Virus», wie der Präsident immer und immer wieder sagt) den Alltag in Amerika «drastisch» verändert habe. Sie sprach sämtlichen Menschen, die einen Angehörigen oder Freund verloren hatten, ihr Beileid aus. Mehr als 178'000 Menschen sind in den USA bisher an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Und Trump sprach darüber, wie wichtig es gerade jetzt sei, mit einer Mischung aus «Güte und Mitgefühl» gemeinsam einen Weg aus der Krise zu finden – und wie hilfreich es sei, dass Amerika eine derartig mannigfaltige Bevölkerung besitze. Selbst eine rhetorische Verbeugung vor den Aktivisten, die seit Wochen gegen Polizeibrutalität und Rassismus demonstrieren, durfte nicht fehlen. Melania Trump sagte, es treffe zu, dass «wir nicht stolz über Teile unserer Geschichte sind».