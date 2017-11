Die Betroffenen hätten sich an UNO-Sicherheitspersonal oder an die vor Ort vertretene Polizei gewandt, sagte Nuttall am Samstag der Nachrichtenagentur dpa weiter. Dort seien sie über ihre rechtlichen Möglichkeiten informiert worden. Seines Wissens habe keiner der Betroffenen angegeben, die Sache weiterverfolgen zu wollen.

Bei einer zweiwöchigen Konferenz mit insgesamt nahezu 30'000 Beteiligten sei die Zahl der Vorkommnisse nicht gerade hoch, betonte Nuttall. Die Vereinten Nationen hatten vor der Konferenz eine "Null-Toleranz-Politik" gegen sexuelle Belästigung ausgerufen und an die Teilnehmer appelliert, jeden Vorfall zu melden.

Die Konferenz ging am Samstag am frühen Morgen zu Ende. Aus Sicht der Schweizer Delegation konnte in Bonn das "Minimalziel" erreicht werden, wie Delegationschef Franz Perrez resümierte. Es bleibt noch viel zu tun bis zur nächsten Klimakonferenz.