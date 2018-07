Die erst vergangene Woche in einem Weissbuch vorgestellte Brexit-Position der britischen Regierung unter Theresa May befindet sich zu Wochenbeginn unter anhaltendem Beschuss aus der eigenen Partei. Eine einflussreiche EU-freundliche Konservative, die frühere Bildungsministerin Justine Greening, sprach von der «schlechtestmöglichen Variante» und schloss sich erstmals Oppositionsforderungen nach einem zweiten Referendum an. Hingegen wollten Brexit-Ultras am Montagabend gegen das Zollgesetz ihrer eigenen Regierung stimmen.

Johnson verzichtet auf Konfrontation

Zur Enttäuschung der EU-Feinde blies allerdings der zurückgetretene Aussenminister Boris Johnson den erwarteten Frontalangriff auf die Premierministerin ab. In der ersten Kolumne des gelernten Journalisten für den Daily Telegraph war nicht, wie in seinem Rücktrittsschreiben, vom «sterbenden Brexit-Traum» und Grossbritanniens zukünftigem Status als «Kolonie» die Rede. Vielmehr beschwor der 54-Jährige altbekannte Slogans wie «global Britain» und predigte Selbstbewusstsein.

In Brüssel haben unterdessen die Fachgespräche der beiden Verhandlungsdelegationen begonnen. Am Donnerstag reist erstmals der neue Brexit-Minister Dominic Raab in die belgische Hauptstadt und trifft sich mit EU-Chefunterhändler Michel Barnier. Man sei auf einen langen Brüsseler Sommer eingestellt, heisst es in Raabs Ministerium – eine Sommerpause ist offenbar nicht vorgesehen.

Hingegen zieht sich das Unterhaus am kommenden Mittwoch (25. Juli) für sechs Wochen in die Ferien zurück. Verschwörern gegen Theresa May bleiben deshalb nur noch wenige Tage Zeit, wenn sie die seit langem diskutierte Vertrauensabstimmung in der Fraktion auslösen wollen; dafür bedarf es der schriftlichen Aufforderung von lediglich 48 von 316 Tory-Abgeordneten an den zuständigen Partei-Obmann. Allerdings gilt eine Mehrheit gegen May als unwahrscheinlich, geschweige denn eine Mehrheit für den als unzuverlässig und sprunghaft geltenden Johnson.

Während aber der einstige Brexit-Vormann brillant auf der Medienklaviatur zu spielen weiss, lässt Theresa Mays politische Kommunikation zu wünschen übrig. Dabei bot ihr Donald Trump ungewollt Schützenhilfe: Der US-Präsident berichtete protokollwidrig aus seinem Gespräch mit Königin Elizabeth II, diese habe den Brexit ein «ausserordentlich komplexes Problem» genannt. Anstatt die Brexiteers offensiv auf die ungeahnten Schwierigkeiten des EU-Austritts hinzuweisen, beliess es May bei einem höchstens versteckten Tadel: «Viele Leute haben mit dem Herzen abgestimmt. Ich muss kühlen Kopf bewahren.»

Genau dieser Realismus steht bei vielen Tory-Mitgliedern und -Wählern nicht sonderlich hoch im Kurs. Umfragen spiegeln einen alarmierenden Vertrauensverlust in die Politik der Premierministerin wider. Erstmals seit Monaten liegt die Labour-Opposition mit bis zu fünf Punkten Abstand vor der konservativen Regierungspartei; der Firma Opinium zufolge bekennen sich zudem plötzlich wieder 8 Prozent der Briten zur öffentlich kaum noch wahrnehmbaren Ukip. Deren langjähriger Vorsitzender Nigel Farage rief am Montag auf der BBC zu Mays Sturz auf, lehnte aber eine zweite Volksabstimmung ab.

Diese wird hingegen von immer mehr ernsthaften Politikern betrieben. Ex-Bildungsministerin Greening schlug einen Stimmzettel mit drei Optionen vor: dem Verbleib im Brüsseler Club; dem Kompromiss, den das Weissbuch der Regierung skizziert; und schliesslich dem Katastrophen-Brexit ohne Austrittsvereinbarung. Labours Vize-Vorsitzender Tom Watson mochte die Idee ausdrücklich nicht ausschliessen. Mays Team versuchte am Montag, die Rebellen mit der Aussicht auf Neuwahlen zu erschrecken. Dann sei das Projekt des Brexit insgesamt in Gefahr.