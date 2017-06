Die etwa 46 Millionen Wahlberechtigten können bis Donnerstagabend um 23 Uhr MESZ ihre Stimme abgeben. Zeitweise lagen die regierenden Konservativen in den Umfragen mehr als 20 Prozentpunkte vor der Labour-Partei. Inzwischen gehen die Wahlforscher aber von einem engen Rennen aus.

In einigen Umfragen lag der Vorsprung von Premierministerin Theresa May und ihren konservativen Tories in den vergangenen Tagen nur noch im unteren einstelligen Bereich. Andere Meinungsforschungsinstitute kamen auf etwas höhere Werte.

Würden die Tories ihre Mehrheit halten oder ausbauen, hätte Regierungschefin May ihr Ziel erreicht. Sie wollte sich durch die im April überraschend ausgerufenen Neuwahlen für die Brexit-Verhandlungen mit der EU den Rücken stärken lassen und Kritikern aus den eigenen Reihen den Wind aus den Segeln nehmen. Sie will sich in Brüssel für einen "harten Brexit" einsetzen. "Kein Deal ist besser als ein schlechter Deal", heisst es im Wahlprogramm ihrer Partei dazu. Käme Corbyn an die Macht, würde sich die Kompromissfindung in den Ausstiegsverhandlungen mit der EU einfacher gestalten. Im Gegensatz zu May hat Corbyn nicht versprochen, sich für eine massive Reduzierung der EU-Einwanderung einzusetzen.