Bei der getöteten Frau handelt es sich um eine 34-jährige Deutsche. Wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte, wählte der Täter danach selbst den Notruf und wurde festgenommen. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.

Nach Angaben der Beamten starb das Kind unmittelbar nach der Tat auf einem Bahnsteig. Die Ex-Frau und Mutter überlebte zunächst lebensgefährlich verletzt, starb jedoch im Spital.

Die Tat ereignete sich am Vormittag am Bahnhof Jungfernstieg direkt in der Hamburger Innenstadt. In der Nähe befinden sich Einkaufsstrassen, die bei Touristen beliebte Binnenalster und das Rathaus. Polizei und Feuerwehr waren im Grosseinsatz, das Gebiet wurde zeitweise abgesperrt. Auch der S-Bahnverkehr war gestört.

Mordkommission und Staatsanwaltschaft nahmen die Ermittlungen auf. Details zu den möglichen Motiven des Täters lagen am Donnerstag zunächst nicht vor. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. "Viele Details sind momentan noch für uns völlig unklar", sagte Polizeisprecher Timo Zill.