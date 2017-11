In seiner Antrittsrede erklärte Castaner, einer der engsten Macron-Vertrauten, er sei nur ein «Animator» und «kein Chef». Der Chef, der sitzt im Élysée. Castaner ist für drei Jahre gewählt und nennt sich in dieser Zeit «Generaldelegierter». Ein Salär bezieht er dafür offiziell keines.

Kritische Worte gibt es nur ausserhalb der Messehalle. Ein schlotternder «marcheur» findet die Wahlprozedur doch etwas undemokratisch, will aber seinen Namen nicht nennen. Die meisten Delegierten finden es hingegen «selbstverständlich», dass sich die Spontibewegung von einst in eine wahlpolitisch aufgestellte Heerschar des Präsidenten verwandle.

Nichts zu sehen ist in Lyon von den hundert Ex-Macron-Wählern, die letzte Woche lauthals aus der Partei ausgetreten waren. Sie prangerten die internen «Wahlpraktiken aus dem Ancien Régime» an und verweigerten den – von jungen Parteimanagern in Paris – verlangten Kadavergehorsam.

Die Gesamtheit der Franzosen erklärt sich in einer landesweiten Umfrage zu 52 Prozent als «schockiert» über die wahllose Wahl Castaners. Die Landesmedien wundern sich, wie schnell «En Marche» zu der in Frankreich üblichen Parteipraxis finde, die Posten unter der Pariser Elite auszumachen und die Masse der 386 000 (per Gratisklick eingeschriebenen) Mitglieder gar nicht erst um ihre Meinung zu fragen.

Kein Widerstand in Sicht

Die Macron-Boys versuchten dieser Kritik den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem sie am Donnerstagabend hastig eine parteiinterne Facebook-Debatte organisierten. Die wurde ein totaler Reinfall: Nicht einmal tausend Zuschauer verfolgten sie per Internet. Auch daran zeigt sich der Frust der «marcheurs», die mit dem Anspruch einer innovativen und freien Bürgerbewegung angetreten waren – und sich nun bedingungslos auf den Kurs des Staatschefs einschwören müssen.

Für Macron ist die Ernüchterung seiner Anhänger nicht alarmierend. Bis 2019 stehen in Frankreich keine Wahlen an, und eine schlagkräftige Opposition ist weder links noch rechts in Sicht. Front-National-Chefin Marine Le Pen ist nach ihrem verpatzten Präsidentschaftswahlkampf schwer angeschlagen. Die Gewerkschaften und die Linke brachten letzte Woche in Paris klägliche 8000 Demonstranten gegen Macrons «neoliberale» Wirtschaftspolitik auf die Strasse. Und der konservative Gegenpart zum Staatschef, Laurent Wauquiez, überzeugt auch nur die Hälfte der Republikaner. Ex-Präsidentschaftskandidat Alain Juppé liess vergangene Woche durchblicken, er stehe Macron näher als seinem eigenen Parteifreund Wauquiez. Wird dieser im Dezember neuer Republikanerchef, könnte der gemässigte Flügel der Partei noch ganz zu Macron überlaufen.

Der Staatschef wäre damit seiner Strategie, die gaullistische Sammelbewegung und die Sozialistische Partei systematisch zu spalten und zu zerschlagen, einen Schritt näher gekommen. Erst 39-jährig, aber wie ein alter Politfuchs taktierend, beherrscht er derzeit nicht nur seine neue Partei nach Belieben, sondern die ganze französische Politik.