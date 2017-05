Die Hälfte von ihnen seien Frauen, sagte Generalsekretär Richard Ferrand am Donnerstag in Paris. 52 Prozent aller bisher bestimmten Kandidaten waren demnach vorher nicht politisch aktiv.

Ursprünglich hatte "En Marche!" bereits am Donnerstag die komplette Liste für jeden einzelnen der 577 Wahlkreise Frankreichs vorstellen wollen. Doch späte Anmeldungen wie die von Ex-Premier Manuel Valls sprengten den Zeitplan.

Macron will im Juni eine Parlamentsmehrheit erringen, um regieren zu können. Bisher ist "En Marche!" überhaupt nicht in der Volksvertretung präsent. Am Sonntag wird der 39-jährige Macron das Präsidentenamt von seinem Vorgänger François Hollande übernehmen.