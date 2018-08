Der Clash ist programmiert. Emmanuel Macron hatte die osteuropäischen Staaten schon 2017 belehrt, die EU sei «kein Supermarkt»: Man könne nicht einfach auswählen, was man wolle, und die unbeliebten Aufgaben wie etwa die Flüchtlingsaufnahme einfach anderen überlassen.

Ende Juli erfolgte das Echo aus Budapest. In einem Interview mit der «Bild»-Zeitung griff Viktor Orbán die «liberalen Eliten» in Brüssel an und warnte die Deutschen: «Es gibt ein französisches Konzept, das im Kern bedeutet: Französische EU-Führung, bezahlt durch deutsches Geld.»

Macron wandte sich darauf aus der Sommerpause gegen die «unerhörte Gewalt gegen Europa und seine Werte», zu hören von einem Politiker, der «die Immigration ablehnt und dem Nationalismus folgt».

Fazit: «In seinen (Orbáns) Aussagen sieht man sehr gut die Bruchlinien durch Europa.» Mitte Woche lobte sein Regierungssprecher im Nachgang die kollektive Lösung von sechs EU-Staaten mit Deutschland und Frankreich für das Rettungsschiff Aquarius: «Das ist das Bündnis der Fortschrittlichen.»

Sie nutzen sich im Wahlkampf

Ohne es offen zu sagen, eröffnen Macron und Orbán mit ihrem Schlagabtausch die Kampagne für die Europawahlen von kommendem Mai. Beide sehen in ihrem Widerpart einen idealen politischen Gegner. Macron verkörpert für Orbán alles, was er selbst in Europa ablehnt – Liberalismus, Offenheit und eine vertiefte EU-Integration.

Der französische Präsident lehnt die nationalkonservativen Ideen des ungarischen Premiers aus Überzeugung ab, sieht aber in ihnen auch ein wahltaktisches Mittel, politische Verbündete hinter sich zu bringen. Er will im Europaparlament mit Vertretern der zentrumsliberalen ALDE und anderen Alliierten eine Fraktion bilden. Sie soll sich neben der konservativen EVP und den Sozialdemokraten, die heute zusammen über 400 der 751 Abgeordneten stellen, als dritter Block etablieren.