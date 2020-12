Macron am Geburtstag weiter in Corona-Isolation

Der Staatschef, der am Montag 43 Jahre alt wurde, war in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er leide unter Husten, Müdigkeit und Muskelschmerzen, hatte das Präsidialamt am Samstag mitgeteilt.

Macron habe die Kabinettssitzung per Videokonferenz von der Präsidentenresidenz La Lanterne am Rande des Schlossparks von Versailles aus geleitet, so Attal. Macron hatte sich dorthin in Isolation begeben.

Frankreich gehört zu den europäischen Ländern, die stark von der Covid-19-Pandemie betroffen sind. In dem Land mit rund 67 Millionen Einwohnern sind seit Ausbruch der Pandemie über 60 000 Menschen gestorben. Die neue, in Grossbritannien entdeckte Corona-Variante sei bisher in Frankreich nicht festgestellt worden, sagte der Regierungssprecher.