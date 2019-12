Macht und Mord in Malta: EU-Parlament fordert Rücktritt von Premierminister Muscat

Malta ist ein kleines Land mit einem kleinen Premierminister. Trotz seiner geringen Körpergrösse musste Joseph Muscat fürs Familienfoto beim EU-Gipfel vergangene Woche in der letzten Reihe stehen. Neben dem 1,93 grossen Niederländer Mark Rutte und dem bulligen Bulgaren Boyko Borissov ging der kurzgewachsene Muscat geradezu unter. Und das war wahrscheinlich auch das Ziel des

Protokollverantwortlichen: Den maltesischen Kollegen würde man in Brüssel im Moment am liebsten verschwinden lassen.

Der Grund: Zu Hause wird Joseph Muscat mit dem Bombenanschlag in Verbindung gebracht, bei dem die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia im Oktober 2017 getötet worden ist. Muscats Ex-Stabschef Keith Schembri soll persönlich in das Verbrechen involviert gewesen sein. Die Polizei hatte ihn Ende November festgenommen. «Mörder», skandierten zahlreiche Demonstranten vor der maltesischen Botschaft in Brüssel, während Muscat nebenan mit den EU-Regierungschefs zu Tische sass.

Wieso Jean-Claude Juncker sich vor Muscat stellte

EU-Ratspräsident Charles Michel erklärte per Brief zwar seine Solidarität mit der Familie der getöteten Journalistin. Auf eine öffentliche Brandmarkung Muscats verzichteten die EU-Staatenlenker aber.

Für die liberale EU-Parlamentarierin Sophie in’t Veld eine Ungeheuerlichkeit. «Der Europäische Rat sollte sich schämen», sagte das Mitglied des Justizausschusses am Mittwoch im EU-Parlament in Strassburg.

Anfang Monat führte sie eine Delegation nach Malta, um sich über den Stand der Ermittlungen zu informieren. Als Fazit forderte sie den unverzüglichen Rücktritt des Premierministers. Dass Muscat noch bis zum 12. Januar im Amt bleiben wolle, sei kaum vorstellbar. In’t Veld und ihre Mitstreiter befürchten, dass Informationen verschwinden oder die Ermittlungen beeinflusst werden könnten. Gestern hat das EU-Parlament die EU-Kommission zur Einleitung eines Rechtstaatlichkeitsverfahrens gegen Malta aufgefordert.