Litauen mit neuem Höchststand bei Corona-Neuinfektionen

Litauen mit knapp drei Millionen Einwohnern verzeichnete bislang 13 088 bestätigte Infektionen und 150 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. Nach Angaben der EU-Behörde ECDC ist die Entwicklung in dem Baltenstaat aktuell schlechter als in Deutschland.

"Wir sollten dieses Wort "Rekord" wahrscheinlich nicht mehr länger verwenden, da diese Zahlen definitiv steigen werden", sagte die Epidemiologin Daiva Razmuviene von der Gesundheitsbehörde. Angesichts bestimmter Verhaltensweisen der Menschen verbreite sich das Virus sehr schnell. So seien zuletzt Infektionen verzeichnet wurden, die häufig mit Freizeitaktivitäten im Zusammenhang stünden, sagte Razmuviene einem Rundfunkbericht zufolge.

Angesichts der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen stellte die Regierung in Vilnius zuletzt 21 der 60 Kommunen des Landes unter lokale Quarantäne. Weiter sind von Freitag an Veranstaltungen und Versammlungen an öffentlichen Orten bis zum 13. November untersagt. Ausgenommen sind Sport- und Kulturveranstaltungen, für die Teilnahmebeschränkungen gelten.

Staatspräsident Gitanas Nauseda kündigte am Donnerstag zudem an, einen Rat von Gesundheitsexperten in der Präsidialkanzlei einzurichten. Das Gremium soll die Regierung bei der Bewältigung der Pandemie beraten und zu einer reibungslosen Übergabe des Krisenmanagements beitragen. In Litauen kommt es nach der Parlamentswahl zu einem Machtwechsel.