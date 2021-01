Lieferausfälle bei Impfhersteller AstraZeneca: Ist auch die Schweiz betroffen?

Der schwedisch-britische Impfstoffhersteller AstraZeneca sorgt in Brüssel für rote Köpfe: «Überraschend» sei man am Freitag informiert worden, dass die vereinbarte Menge an Impfmittel nicht geliefert werden könne. Die Rede ist von bloss 31 statt 80 Millionen Impfdosen im ersten Quartal. Das will man nicht einfach so auf sich sitzen lassen: «Der neue Zeitplan ist nicht akzeptabel», sagt Gesundheitskommissar Stella Kyriakides in einem aussergewöhnlich deutlichen Statement am Montag.

Man verlange umgehend Aufklärung darüber, wie viele Dosen produziert und wohin diese geliefert wurden. Anscheinend verdächtigt man den Konzern, für die EU reservierte Impfdosen an Dritte weiterverkauft oder versprochen zu haben. In Zukunft werde es eine Export-Genehmigungspflicht geben für in Europa ansässige Impfhersteller, wenn sie ihre Mittel über die EU-Grenzen hinaus verkaufen wollen, kündigte Kyriakides an.