Libanons Regierung tritt zurück – doch dem Volk geht das nicht weit genug

Hassan Diab hatte es seinem Gesundheitsminister überlassen, die von vielen Libanesen erwartete, wenn nicht gar ersehnte Nachricht zu verkünden: «Die ganze Regierung der Republik Libanon ist zurückgetreten», sagte Hamad Hassan am Montagnachmittag nach einer Kabinettssitzung emotionslos. Der Premierminister sei auf dem Weg zum Präsidentenpalast, um Staatschef Michel Aoun seine offizielle Rücktrittserklärung zu überreichen. Am Abend wolle Diab in einer Fernsehansprache sein Schritt begründen.