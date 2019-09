Dort wurde sie von Staatschef Emmerson Mnangagwa und mehreren tausend Mugabe-Anhängern empfangen. Am Samstag soll ein Staatstrauerakt mit zahlreichen geladenen afrikanischen Regierungschefs stattfinden. Der 95-jährige Ex-Präsident war am vergangenen Freitag in einem Spital in Singapur gestorben.

Am Donnerstag soll Mugabes Leichnam in einem Stadion in einem Vorort von Harare öffentlich aufgebahrt worden. In dem Stadion hatte Mugabe am 18. April 1980 die Herrschaft über das ehemalige Rhodesien von dem weissen Premierminister Ian Smith übernommen.

Der einstige Freiheitskämpfer Mugabe regierte das Land im Süden Afrikas von 1980 bis 2017 mit harter Hand. Er führte das ehemalige Südrhodesien 1980 in die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Grossbritannien. Zunächst war er Regierungschef, bevor er 1987 Präsident wurde.

Seine Gegner werfen Mugabe einen autoritären Regierungsstil vor und machen ihn für jahrzehntelange Misswirtschaft verantwortlich. Nach fast vier Jahrzehnten an der Macht wurde er im November 2017 vom Militär zum Rücktritt gezwungen.