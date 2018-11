April Owens hat nichts dem Zufall überlassen. Bereits am Vorabend reiste die Frau aus Kingsport (Tennessee) an, um sich am Flughafen von Huntington (West Virginia) mit den lokalen Gegebenheiten vertraut zu machen. Denn Owens wollte sicherstellen, dass sie an diesem frischen Herbstmorgen als Erste in den Hangar eingelassen wird, in dem Präsident Donald Trump um Stimmen werben will. Es ist erst 11 Uhr, aber Owens steht bereits seit «zwei, drei Stunden» unter einem Schild, das den Beginn der Warteschlange markiert. Gut gelaunt sagt sie: Sie geniesse jede Minute. «Ich liebe die Atmosphäre», die an Donald Trumps Wahlveranstaltungen herrsche, «die Energie» und die «guten Gespräche» – auch weil letztlich jeder, der den Präsidenten live sehen will, ganz ähnlich denkt.

Eine dieser Gleichgesinnten ist Karen Estepp, die aus Annapolis (Maryland) angereist ist. Gegen 700 Kilometer hat die pensionierte Feuerwehrfrau zurückgelegt, um ihrem charismatischen Idol zuzujubeln. Dieser Aufwand lohne sich, sagt Estepp, herrsche doch vor dem Auftritt Trumps eine Stimmung wie an einem Konzert. «Alle sind so freundlich», ergänzt Barb Dillon aus Kermit (West Virginia), und jedes Mal, wenn sie an einen Trump-Auftritt gehe, lerne sie interessante Menschen kennen.