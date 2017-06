Der Stadtpräsident von Pittsburgh reagierte umgehend. Am Freitag unterzeichnete Bill Peduto eine Verfügung, in der sich die ehemalige Stahl-Metropole im Bundesstaat Pennsylvania zum Klimaschutzabkommen von Paris bekannte. In der feierlichen Erklärung verurteilte Peduto nicht nur die Entscheidung von Präsident Donald Trump, der am Donnerstag – indem er ausdrücklich Bezug auf Pittsburgh nahm – eine Abkehr der USA von dem 2015 ausgehandelten Klima-Pakt verkündet hatte; der Demokrat verwies auch darauf, dass seine Stadt ein gutes Beispiel dafür sei, wie sich ein Industriezentrum neu erfinden könne.

Green Jobs statt Schwerindustrie

In Pittsburgh lässt sich in der Tat trefflich studieren, welche positiven Auswirkungen der lokale und regionale Klimaschutz auch nach der Abkehr der grössten Volkswirtschaft von «Paris» haben könnte. Lokalhistoriker erinnerten am Freitag daran, dass die Stadt bis in die Siebzigerjahre von der Schwerindustrie abhängig gewesen sei – und die Luft bisweilen derart verschmutzt war, dass man kaum die Hand vor dem Gesicht gesehen habe. Dann brach die Stahlindustrie zusammen und die Kohlebergwerke machten dicht. Heute gehören Spitäler und Banken zu den führenden Arbeitgebern des Grossraums Pittsburgh – Branchen, die zukunftsträchtig und umweltfreundlicher sind. Auch machen sich «Green Jobs» breit, in Bereichen wie der Batterieherstellung oder der Installation von Solarkraftwerken. 13'000 Jobs biete diese Branche derzeit an, heisst es bei der Stadtverwaltung.

Und natürlich ist Pittsburgh Mitglied einer Vereinigung von Stadtpräsidenten, die sich – unabhängig von den Bestrebungen der Bundesregierung – für eine Reduktion der Schadstoffemissionen einsetzen. «Climate Mayors» nennen sich die grünen Politiker, und sie stammen aus New York City, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphia, Boston oder San Francisco.