Nein, wir erfuhren von der Existenz des Videos durch Anfragen der „Süddeutschen Zeitung“ und des „Spiegels“, die uns im Zuge Ihrer Recherche damit konfrontierten. Das war am Dienstag vergangener Woche, also drei Tage vor dem Erscheinen der Geschichte.

Wann sahen Sie das Video zum ersten Mal?

Als wir am Freitag um 18:02 das Video sahen, sassen wir zu fünft hier in meinem Büro und es fiel etwa zehn Mal der Ausdruck „Wahnsinn!“. Und dann der Satz: „Das kann Strache nicht überleben.“ Damit, dass es dann so „zack, zack, zack“ gehen sollte, haben wir aber trotzdem nicht gerechnet. Eine Regierungsauflösung binnen 25 Stunden ist schon ganz schön schnell.

Warum schlug dieses Video dermassen ein?

Weil die Inhalte ungeheuerlich sind. Ein Vizekanzler – auch wenn er es zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht war – gibt Sachen von sich, von denen man sich nicht vorstellen konnte, dass sie überhaupt jemand denkt. Und dann äussert er sie auch noch gegenüber Leuten, die er gar nicht kennt. Das ist unglaublich.

Hätte das Video in jedem Land so eingeschlagen oder nur in Österreich?

In den vergangenen Monaten hat sich schon vieles aufgestaut. Auch wir haben in einem Kommentar geschrieben, „die FPÖ ist nicht regierungsfähig“. Und damals wussten wir noch nichts von so einem Video. Und dann kam der durchschlagende Beweis für diese These.