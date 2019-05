Schön ist es nicht, was Annegret Kramp-Karrenbauer derzeit auf Twitter lesen muss, vielmehr tobt unter dem Hashtag «Annegate» ein Shitstorm gegen die CDU-Chefin. Sie trete, so die Kritik, für Zensur ein. Eine Kostprobe: «Die #CDU braucht keine Youtuber, um zerstört zu werden, das tun die von selbst! Liebe Annegret, halte durch!!! Wenn Du so weitermachst, dann schaffst Du es, die CDU auf 10% zu bringen.»

Ausgelöst hat «AKK» den Wirbel mit ein paar Betrachtungen nach der EU-Wahl, bei der die CDU deutlich verloren hatte. Mitschuld an der Niederlage gab sie auch jungen Youtubern, die kurz vor der Wahl dazu aufgerufen hatten, nicht CDU und nicht SPD zu wählen. Sie frage sich, «was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von, sagen wir mal, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf: Wählt bitte nicht CDU und SPD!», so Kramp-Karrenbauer und sie kam zu dem Schluss: «Das wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen.»

«Die Zerstörung der CDU»

Zur Erklärung: In Deutschland ist es natürlich nicht verboten, aber unüblich, dass Zeitungen vor einer Wahl eine klare Empfehlung für eine Person oder eine Partei abgeben. Auch vor der EU-Wahl vor wenigen Tagen hatte kein Medium dies getan.

Andere hingegen hatten mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg gehalten. Begonnen hatte der in Deutschland recht bekannte Youtuber Rezo. Mit quietschorangem Hoodie und blauen Haaren war er in einem Video zu sehen, in dem er die CDU eine knappe Stunde lang förmlich zerriss. Schon die Einleitung liess nichts Gutes erwarten. «Fuck, ist das heftig. Ich hab nicht gewusst, wie heftig das ist», sagt der 26-Jährige und nennt seinen millionenfach geklickten Beitrag «Die Zerstörung der CDU», wobei er der Ansicht ist, sie erledige diese Zerstörung gut selbst.