Kriegsschiff soll New Yorker retten: Doch können die 80 Intensivbetten die Metropole vor der Katastrophe bewahren?

Die USNS Comfort hat viele Krisen überstanden: Der 70000- Tonnen Kreuzer war als Spitalschiff im Zweiten Golfkrieg im Einsatz, diente der US-Armee als mobiles Krankenhaus im Irakkrieg und absolvierte humanitäre Missionen in Haiti und Puerto Rico. Anfang Woche nun lief der 272-Meter-Koloss für seinen wohl schwersten Auftrag im Hafen von New York City ein. Ein Kriegsschiff vor der Skyline der Wirtschaftsmetropole: Diesen Anblick gab es zuletzt nach dem 11. September 2001, als die USNS Comfort als schwimmende Notfallstation mithalf, die Terror-Opfer zu versorgen.

Doch das Leid, das New York nach 9/11 erlebt hat, dürfte von der Katastrophe überschattet werden, die der Stadt jetzt bevorsteht. Das Coronavirus grassiert in den inzwischen leeren Strassenschluchten der Stadt. Mehr als 1000 New Yorker sind bereits an Covid-19 gestorben. Spitalmitarbeitende berichten von «post-apokalyptischen Zuständen» in den Krankenhäusern. Und im Central Park, dem Stadtgarten der New Yorker, werden im Eiltempo Notfallzelte aufgebaut, um die schnell wachsende Zahl an Infizierten versorgen zu können.

New York, der glamouröse Nabel der Welt, wird zum Schauplatz einer medizinischen Horrorshow, mitverursacht von ihrem berühmtesten Einwohner, der seinen Wohnsitz temporär ins Weisse Haus in Washington verlegt hat: Donald Trump. Noch vor drei Wochen bezeichnete der US-Präsident das Coronavirus als «Falschmeldung» seiner politischen Gegner. Am Dienstagabend aber lenkte er ein. Bei der längsten Pressekonferenz seiner Amtszeit – 2 Stunden und 11 Minuten – gestand Trump: «Uns stehen schlimme Wochen bevor. Tausende Menschen werden sterben.»