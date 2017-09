Nach Auszählung von mehr als einem Viertel der abgegebenen Stimmen lag die National Party am Samstagabend (Ortszeit) mit etwa 46 Prozent vorn. Die Labour-Partei mit ihrer Spitzenkandidatin Jacinda Ardern kam in dem Zwischenergebnis auf etwa 36 Prozent. Allerdings kann es im Lauf der Auszählung noch erhebliche Verschiebungen geben.

Für die Mehrheit im Parlament des Pazifikstaats mit nur 4,7 Millionen Einwohnern sind 61 von 120 Sitzen erforderlich. Sowohl National Party als auch Labour Party waren davon deutlich entfernt.

Wenn es bei diesen Zahlen bleibt, käme als Koalitionspartner für die Konservativen vor allem die populistische Anti-Einwanderer-Partei New Zealand First (Neuseeland zuerst) in Frage. Sie lag nach Auszählung von mehr als einem Viertel der Stimmen bei etwa 7 Prozent. Die Grünen - ebenfalls ein möglicher Partner - erzielten nach diesem Zwischenstand etwa 6 Prozent.