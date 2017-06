China setzt Ziele schon um

Doch China ist längst dabei, seine klimapolitischen Ziele umzusetzen – womöglich geht das Land gar noch weiter. Um die durchschnittliche globale Erwärmung der Erdatmosphäre im Vergleich mit der vorindustriellen Zeit auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, hatte China in Paris vereinbart, seinen Ausstoss spätestens ab 2030 zu drosseln. Chinas mächtige Entwicklungs- und Reformkommission (NDR) hat aber vor einigen Monaten angedeutet, dass Chinas CO2-Ausstoss womöglich bereits 2014 seinen Höchststand erreicht hatte – und damit 16 Jahre vor dem auf der Pariser Klimakonferenz vereinbarten Zeitpunkt.

In den letzten Jahren hat sich in China sehr viel getan. Besonders im Bereich der erneuerbaren Energien prescht China vor. Derzeit investiert kein Land so viel in nichtfossile Energieträger. In den vergangenen Jahren sind in China gleich viele Solar- und Windkraftanlagen errichtet worden wie im Rest der Welt zusammen. Mehr als 3,5 Millionen Chinesen arbeiten bereits in der Erneuerbare-Energien-Industrie, weitere zehn Millionen sollen in den nächsten drei Jahren hinzukommen.