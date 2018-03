Carles Puigdemont ist letzten Sonntag nach der Einreise von Dänemark nach Deutschland festgenommen worden. Er befand sich auf dem Rückweg in seine derzeitige Bleibe in Waterloo, Belgien. Erst am Freitag verhängte der spanische Staatsanwalt Pablo Llarena Conde den europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont.