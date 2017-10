Es werde wahrscheinlich einen Anstieg an Versammlungen und Kundgebungen geben. Die Polizei müsse ihren Beitrag leisten, dass diese störungsfrei stattfinden könnten, hiess es in dem Vermerk, den die Nachrichtenagentur Reuters am Samstag einsehen konnte.

Nach dem Beschluss des katalanischen Parlaments, sich von Spanien abzuspalten, hatte die Regierung in Madrid am Freitagabend die autonome Region unter Zwangsverwaltung gestellt. Unter anderem wurden die Regionalregierung und die Polizeichefs abgesetzt. Unklar ist, wie sich die Regionalpolizei verhalten würde. Sie ist gespalten in Anhänger und Befürworter der Loslösung.

Die abgesetzte katalanische Regierung hüllte sich am Samstag in Schweigen. Weder der bisherige Regierungschef Carles Puigdemont noch sein Vize Oriol Junqueras äusserten sich bis zum Samstagmittag öffentlich zur offiziellen Übernahme der katalanischen Amtsgeschäfte durch Madrid.

Am Samstag wollte die spanische Vizeministerpräsidentin Soraya Saenz de Santamaria in Madrid mit den Staatssekretären beraten, die nun die Regierung in der bislang halbautonomen Region übernehmen sollen. Mit Spannung wird erwartet, ob die Beamten der Region den Vorgaben aus Madrid folgen oder sich ihnen verweigern.