Die CUP verfügt im Parlament zwar nur über vier Sitze, doch sie ist das Zünglein an der Waage. Nicht zuletzt, weil ein Teil der gewählten katalanischen Politiker im Gefängnis sitzen oder sich wie Puigdemont im Exil befinden. Das katalanische Parlament startete am Mittwoch einen neuen Anlauf, eine Regierung einzusetzen. Möglich wurde dies weil, der bisherige Spitzenkandidat Jordi Sànchez seinen Sitz im Parlament und seine Ambitionen auf die Präsidentschaft aufgab. Er befindet sich seit Mitte Oktober in Untersuchungshaft, wegen seines Engagements für die Unabhängigkeit. Mit Sànchez' Rückzug scheitert schon der zweite Versuch der Bildung einer Regierung. Bereits die Wiederwahl Puigdemonts in Abwesenheit wurde von spanischen Gerichten vereitelt.

Nun also Plan C

Nun könnte der Plan C zum Tragen kommen. Jordi Turull, vormals Puigdemonts Regierungssprecher, könnte der nächste Präsident Kataloniens werden. Könnte, denn seiner Kandidatur stehen gleich zwei Faktoren im Weg. Da ist die spanische Justiz, die Turull für Freitag vorgeladen hat, um über seine Inhaftierung zu befinden, und da ist die erwähnte CUP von Anna Gabriel. Diese antikapitalistische Formation hält wenig von Puigdemonts Doppelstrategie, die vorsieht in Belgien eine Exilorganisation aufzubauen, während man in Katalonien eine legale Regionalregierung konstituiert.

Die CUP will die Konfrontation mit Madrid und ist kaum zu Kompromissen bereit. Weil die vier Abgeordneten der CUP voraussichtlich nicht für Turull stimmen werden, wächst nun der Druck auf Puigdemont, auf sein Amt als Parlamentsabgeordneter zu verzichten. Dadurch könnte eine anders Mitglied seines Wahlbündnisses «Junts per Catalunya» nachrücken und man wäre nicht mehr auf die Stimmen der CUP angewiesen.Die dem abgesetzten Präsidenten nahestehende katalanische Tageszeitung «Ara» fordert darum seinen und den Rücktritt des ebenfalls in Belgien exilierten Ex-Gesundheitsministers Antoni Comín.



Puigdemont sprach am Mittwoch vor Studenten in Genf. Er betonte dabei, dass nicht die nationale Identität, sondern die demokratische Partizipation die treibende Kraft der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung sei und pries das Modell der Schweiz.

Während der Veranstaltung verschafften sich auch spanische Loyalisten Gehör. In Zwischenrufen warfen sie Puigdemont vor, nicht die Mehrheit der Katalanen zu vertreten. Die schottische BBC-Reporterin Imogen Foulkes, welche den Auftritt moderierte, musste mehrmals zur Ruhe aufrufen.





Es war Puigdemont vorerst letzter Auftritt in der Schweiz. Morgen wird er Finnland erwartet.