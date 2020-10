Kamala Harris gegen Mike Pence: Warum dieses TV-Duell der Vize-Kandidaten das wichtigste aller Zeiten wird

In der Nacht auf Donnerstag (3 Uhr Schweizer Zeit) findet in Salt Lake City (Utah) die erste und einzige Fernsehdebatte der beiden Vizepräsidentschaftskandidaten statt. Es stehen sich gegenüber: Mike Pence, Vizepräsident, und Kamala Harris, Senatorin aus Kalifornien. Moderiert wird die auf 90 Minuten angesetzte Diskussion von Susan Page, langjährige Journalistin bei der Tageszeitung «USA Today».

Warum ist diese Debatte derart wichtig?

Normalerweise spielen die Kandidaten für das Vizepräsidium bloss die zweite Geige – so duellieren sie sich in der heissen Wahlkampf-Phase nur einmal, während die Präsidentschaftskandidaten drei Duelle eingeplant haben. Angesichts des fortgeschrittenen Alters von Präsident Donald Trump (74) und Herausforderer Joe Biden (77), und angesichts der Tatsache, dass sich Amerika immer noch in einer Gesundheitskrise befindet, kommt dem TV-Duell am Mittwoch grössere Bedeutung zu.

Anders gesagt: Es ist nicht ausgeschlossen, dass die republikanische oder demokratische Nummer zwei im Verlauf der nächsten Amtsperiode ihren Chef ersetzen muss. Pence und Harris stehen deshalb unter besonderer Beobachtung.

Wie wird sich Pence schlagen?

Weil Trump die politische Debatte in Amerika dominiert, ist etwas in Vergessenheit geraten, wie souverän sein Vize in der Öffentlichkeit auftritt. Sein Biograf Tom LoBianco spricht in diesem Zusammenhang von einer «politischen Superkraft». Im Gegensatz zu Trump vermeidet Pence die Konfrontation; als ehemaliger Radiomoderator weiss er nur zu gut, dass ein allzu aggressives Auftreten das Publikum abstossen kann.