Erfolgreiche Arbeit

Amtliche Dokumente zeigen, dass die junge Russin bei ihrer Arbeit recht erfolgreich war – auch weil sie auf die Hilfe eines amerikanischen Politstrategen zurückgreifen konnte. Butina war es auch, die den damals frischgebackenen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu seiner ersten öffentlichen Stellungnahme über seine russlandpolitischen Ziele bewegte. Im Juli 2015 fragte sie Trump an einer Veranstaltung mit dem Namen «FreedomFest» in Las Vegas: «Wollen Sie die Sanktionspolitik fortsetzen, die beiden Volkswirtschaften einen derart grossen Schaden zufügt?» Trump sagte in seiner Antwort, dass er Putin persönlich kenne (was zum damaligen Zeitpunkt eine Lüge war) und er der Meinung sei, dass die Sanktionen in seiner Präsidentschaft nicht mehr notwendig sein würden. Später sagte Steve Bannon, ein enger Berater Trumps, dass ihn diese Antwort überrascht habe – weil der Kandidat zuvor nicht den Eindruck erweckt habe, als habe er sich über die Zukunft der amerikanisch-russischen Beziehungen Gedanken gemacht. Auch fand Bannon es seltsam, dass Butina überall auftauchte, wo sich konservative Aktivisten versammelten.

Butina, die an der American University in Washington studiert hatte, befindet sich in amerikanischem Polizeigewahrsam. Ihr Anwalt sagte am Montag, dass seine Klientin keine Spionin sei – sondern Interesse am politischen Betrieb in Amerika gezeigt habe. Auch gab er bekannt, dass sie bereits vor Monaten vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses ausgesagt habe.