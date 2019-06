Die promovierte deutsche Historikerin Marie Sophie Hingst berichtet gerne von der leidvollen Vergangenheit ihrer jüdischen Familie. 22 Opfer, ermordet von den Nationalsozialisten, einige von ihnen im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Nur wenige ihrer Familie haben überlebt.

Die 31-Jährige erzählt in ihrem von 240'000 regelmässigen Lesern verfolgten Blog «Read on my dear, read on» regelmässig von der schrecklichen Geschichte ihrer jüdischen Vorfahren. Bei Vorträgen zieht sie Vergleiche zwischen Holocaust-Opfern und den heute im Mittelmeer zu Tode kommenden Flüchtlingen. Sie ist in der Blogger-Szene und bei jüdischen Verbänden hoch angesehen. Ihre Familiengeschichte macht sie so interessant, dass sie für ihren Blog schon Preise einheimste. 2017 wurde sie «Bloggerin des Jahres», 2018 erhielt die in Dublin lebende Deutsche einen Preis der «Financial Times».

Vorfahren, die es nicht gibt

Nur: Ihre Familiengeschichte ist eine Lüge. Ein Hirngespinst. Die 22 von den Nazis ermordeten Vorfahren, deren biografische Angaben sie auch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem gemeldet hatte, gibt es nicht. Marie Sophie Hingst entstammt einer evangelischen Familie aus Sachsen-Anhalt. Das Magazin «Spiegel» hat recherchiert, nachdem Historiker in Deutschland auf Widersprüche in den Beiträgen der angeblichen jüdischen Nachfahrin gestossen waren. Der Horror von Holocaust, die Opferrolle – ein Narrativ, das Hingst besondere Aufmerksamkeit beschert hatte. Jetzt hat die Blogger-Szene ihren eigenen «Fall Relotius», die Community liess sich von einer Betrügerin täuschen.