Johnson hofft auf Lösung von Grenzfrage «in den nächsten Stunden»

Nach einem Telefonat mit dem französischen Präsident Emmanuel Macron hofft der britische Premierminister Boris Johnson auf eine rasche Wiederaufnahme des Warenverkehrs mit dem Festland. Er sei hoffnungsvoll, dass das Problem «in den nächsten Stunden» gelöst werden könne, sagte Johnson am Montag. «Wir wollen das Problem so schnell wie möglich lösen.» Es müsse sichergestellt werden, dass Lastwagen in beide Richtungen «covid-frei» fahren könnten.