John Kerry als Klima-Sonderbeauftragter und Tony Blinken Aussenminister – wer holt Biden noch in sein Team?

Dass der ehemalige Journalist und passionierte Gitarrenspieler Aussenminister wird, hat Biden bereits bestätigt. Im Heer der Bürokraten, die den Politbetrieb in Washington am Leben halten, ist Antony «Tony» Blinken eine der interessantesten Figuren. Als Jugendlicher hat er neun Jahre lang in Paris gelebt, Weltläufigkeit verströmt er bis heute. Im Gegensatz zu vielen seiner Mitstreiter hat er aber kein Interesse daran, die ganze Welt von seiner Brillanz zu überzeugen.

Justizminister: Doug Jones, 66

Als sich Doug Jones im Jahr 2017 im konservativen Alabama um einen Sitz im Senat bewarb, verzichtete der Demokrat darauf, die nationale Parteiprominenz in seinen Wahlkampf einzuspannen. Einzig Joe Biden nahm für ihn einen Werbespot auf.

Überraschend war dies nicht: Die beiden kennen sich seit mehr als 40 Jahren. So unterstützte Jones schon in den Achtzigerjahren den ersten, erfolglosen Präsidentschaftswahlkampf von Biden. Dieser wiederum setzte sich in den Neunzigerjahren für Jones ein, als der von Präsident Clinton zum Staatsanwalt im Norden Alabamas ernannt wurde. In dieser Rolle profilierte sich Jones als hartnäckiger Anklagevertreter: So brachte er zwei Rassisten vor Gericht, die 1963 einen Sprengsatz in einer Kirche in Birmingham gezündet und vier schwarze Kinder ermordet hatten.

Die Ernennung von Jones zum Justizminister wäre ein deutliches Signal an Demokraten und Republikaner. Jones, der im November aus dem Senat abgewählt wurde, ist kein Scharfmacher, der sein Ministerium politisch instrumentalisieren würde. Aber sollte er zum Schluss kommen, dass unter Präsident Trump einzelne Amtsträger Gesetze gebrochen haben, dann würde Jones nichts unversucht lassen, sie vor Gericht zu bringen.