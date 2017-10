Stand: Montag, 17.30 Uhr

Katalonien kommt nach dem umstrittenen und von Polizeigewalt überschatteten Sieg der Separatisten beim Unabhängigkeitsreferendum nicht zur Ruhe. In der Hauptstadt Barcelona gingen am Montag Zehntausende auf die Strassen.

In Barcelona wie auch in Dutzenden anderen Städten und Gemeinden demonstrierten die Menschen gegen den harten Einsatz der staatlichen Polizei bei der Abstimmung am Sonntag. Beim Einsatz der nach Katalonien entsandten Polizeitruppen wurden nach jüngsten Angaben fast 900 Wähler und Demonstranten verletzt.

Für Dienstag riefen die wichtigsten Gewerkschaften zu einem Generalstreik gegen die spanische Polizei auf. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont forderte den Abzug der rund 10'000 Angehörigen der von Madrid entsandten Truppen.

Puigdemont bekräftigte die Gültigkeit des Separatisten-Sieges und betonte, das Ergebnis der Abstimmung sei "verbindlich". Nun müsse aber das Regionalparlament in Barcelona über die Ausrufung der Unabhängigkeit der Region im Nordosten Spaniens entscheiden.

Über einen Termin wollte Puigdemont nicht spekulieren. Er bedauerte, dass es keinen Dialog mit Madrid gebe, und erklärte: "Es ist klar, dass eine Vermittlung nötig ist." Es gebe noch keine Indizien dafür, dass die Europäische Union diese Vermittler-Rolle übernehmen wolle.

Beim vom Verfassungsgericht verbotenen Referendum, das auch gegen den Willen der Zentralregierung stattfand, setzte sich das "Ja"-Lager mit rund 90 Prozent durch. Nach amtlichen Angaben nahmen knapp 2,3 Millionen der 5,3 Millionen Wahlberechtigten teil.

Erinnerungen an Bürgerkrieg

Angesichts der verhärteten Fronten wächst in Spanien und auch im Ausland die Sorge vor einer Zuspitzung der Konfrontation. In der Zeitung "El País" schrieb Kolumnist Lluís Bassets, in Spanien würden plötzlich Erinnerungen an den Bürgerkrieg von 1936 bis 1939 wach, "den schlimmsten Jahren unserer Geschichte".

Tennisstar Rafael Nadal sagte, ihm sei angesichts der Bilder aus Katalonien "zum Weinen zumute". Fussballstar Gerard Piqué vom FC Barcelona vergoss Tränen vor laufenden Kameras und sagte nach dem Spiel gegen UD Las Palmas: "Ich bin und fühle mich katalanisch, heute mehr denn je. Ich bin stolz auf das Verhalten der Menschen in Katalonien. Wählen ist ein Recht, das verteidigt werden muss."

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, forderte, die Gewalt müsse aufgeklärt werden. Die EU-Kommission sprach sich für Verhandlungen aus. "Gewalt kann nie ein Mittel der Politik sein", sagte Sprecher Margaritis Schinas.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unterstrich in einem Telefonat mit Rajoy seine "Verbundenheit mit der verfassungsmässigen Einheit Spaniens", wie es aus dem Élyséepalast hiess.

Madrid will "keinen Schritt weichen"

Ein Kompromiss zwischen Barcelona und der Zentralregierung war derweil am Montag trotz der unzähligen Aufrufe zum Dialog aus dem In- und Ausland nicht in Sicht. Der Chefkoordinator und "Nummer drei" in der Hierarchie der konservativen Volkspartei (PP) von Ministerpräsident Mariano Rajoy, Fernando Martínez Maíllo, sagte, man werde beim Schutz des Gesetzes "keinen Schritt zurückweichen".

Er wies die von Barcelona angegebene Anzahl der Verletzten ebenso wie das Referendum als "Farce" zurück. Die Einheit Spaniens werde auf keinen Fall zur Disposition gestellt, sagte er nach einem Treffen der PP-Führung.

Auf die Frage, ob eine Festnahme von Puigdemont möglich sei, sagte er: "Das ist nicht Sache der Politik. Das muss die Justiz entscheiden. Aber wir alle müssen uns für unsere Handlungen und Taten verantworten." Rajoy hatte das Referendum schon am Sonntagabend als "Inszenierung" bezeichnet.

Filmreife Szenen am Sonntag

Einige Szenen am Sonntag waren filmreif. Die Zeitung "La Vanguardia" enthüllte zum Beispiel am Montag, dass Puigdemont und das Leibwächterteam des Regionalpräsidenten auf dem Weg zum Wahllokal in einem Tunnel den Wagen wechselten, um einen Helikopter der staatlichen Polizei von der Fährte abzubringen.

Seit Wochen hatte der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy immer wieder versucht, die Befragung mit allen Mitteln zu verhindern. Bei Dutzenden von Razzien wurden mindestens zwölf Millionen Wahlzettel sowie Millionen von Wahlplakaten und Broschüren beschlagnahmt. Viele Webseiten wurden gesperrt.

Bei einer Abspaltung der von ausländischen Touristen meistbesuchten Region des Landes würde das EU-Land auf einen Schlag knapp 20 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts verlieren.