In der Hemingway-Bar, wie sie heute heisst, sitzt man unter Wasserbüffeltrophäen so eng und demokratisch wie in einem Pub. Das «Ritz» hat indes noch zwei andere Bars, wo man alles erhält bis zum Macallan-Whisky. Dessen Jahrgang 1938 kostet pro Glas 8100 Euro, wie der franko-chilenische Barman Andi in der Vendôme-Bar ohne ein Wimpernzucken sagt. Aber er beruhigt gleich, das habe in den letzten 80 Jahren niemand bestellt.

Beim Dinner im Hotelrestaurant L’Espadon (zwei Michelin-Sterne) ist es zwar auch kein Nachteil, Fabrikbesitzer zu sein; aber für den Lunch kann man unter 100 Euro wegkommen. Gegenüber bekommt das «Ritz»-Gefühl sogar eine täglich wechselnde Duftnote. «Black Baccara und Red Naomi», erklärt die Fleuristin Anne ihr Rosenbouquet, das auch eine Augenweide ist. Einmal habe sie 1500 rote Rosen in ein Zimmer bringen müssen, erzählt die Französin so gut gelaunt wie alle «Ritz»-Angestellten. Deren 600 sind für weniger als 300 Gäste tätig.

Nur ein kühles Bier

Im Salon Marcel Proust bereitet Trang einen Long-Jing-Tee mit Haselnussgeschmack zu. Für ihre Teezeremonie – der einzigen in Paris, wie die Vietnamesin nebenbei erwähnt – benützt sie Schälchen, Sanduhren und Pfeffermühlen, aber ja kein Porzellan. Das mache den Tee bitter, auch wenn die Wassertemperatur von 75 Grad genau eingehalten wird, sagt die zierliche Frau. Und im «Ritz» ist nichts bitter.