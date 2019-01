Die neue Taktik der Regierung Mexikos gegen den Diebstahl von Benzin hat zu langen Schlangen an Tankstellen und Hamsterkäufen in dem lateinamerikanischen Land geführt. In lokalen Medien waren am Dienstag (Ortszeit) Bilder von wartenden Autofahrern und Menschen mit Kanistern zu sehen.

Nach Angaben der Tageszeitung "Milenio" kam es in mehreren Bundesstaaten zu Benzin-Engpässen - mehrere Tankstellen blieben sogar ganz geschlossen. In mehreren Städten sei es zudem zu Panikkäufen gekommen.