Tokio beklagte, dass es einigen Mitgliedsländern der IWC nur um Walschutz gehe. Die ursprüngliche Aufgabe der IWC sei aber die Erhaltung der Bestände und die nachhaltige Nutzung der Tiere. Um das Fangverbot zu umgehen, griffen die Japaner zu einem Trick. Drei Jahrzehnte lang behauptete Tokio, aus «wissenschaftlichen Gründen» Jagd auf die Tiere zu machen. Schliesslich landeten die angeblichen Untersuchungsobjekte statt im Labor in den Kühltheken der Supermärkte.

Nach 31 Jahren Pause wird Japan den kommerziellen Walfang wieder aufnehmen. Um das tun zu können, hatte Tokio im Dezember vergangenen Jahres seine Mitgliedschaft in der Internationalen Walfangkommission (IWC) aufgekündigt.

2014 erklärte der Internationale Gerichtshof in Den Haag das japanische Vorgehen für illegal – doch der Walfang ging weiter. Etwa 500 Wale erlegten japanische Fischer im vergangenen Jahr. Aktivisten der Anti-Walfang-Organisation Sea Sheperd sagen, dass sie es sich vorbehalten, wie schon früher erneut gegen japanische Fangschiffe vorzugehen.

Gerade mal 200 Fischer leben vom Walfang

Japan und der Walfang: Es ist eine lange, komplizierte Geschichte, deren Ursprung in der Frühzeit des Inselstaats liegt. Doch zu einem Gericht, dass nach Heimat und Kindheit schmeckt, wurde Wal für die meisten Japaner erst nach 1945. In der schweren Nachkriegszeit war Walfleisch billig und nahrhaft und kam deshalb daheim und in der Schule regelmässig auf die Teller.