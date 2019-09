Das sagte Conte nach Treffen mit der designierten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem scheidenden EU-Ratspräsidenten Donald Tusk.

In den vergangenen Monaten hatte es zwischen Brüssel und der auseinandergebrochenen Regierung aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Regierung vor allem um die Haushalts- und die Flüchtlingspolitik Streit gegeben.

Bei seinem ersten Besuch in Brüssel an der Spitze der neuen Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und sozialdemokratischer PD schlug Conte versöhnlichere Töne an. "Unser Ziel ist es, Schulden zu reduzieren", sagte er. "Wir wollen dies durch Wirtschaftswachstum erreichen."

In der Flüchtlingspolitik forderte er einen "Übergangs-Mechanismus" zur Verteilung von ankommenden Flüchtlingen in Europa. Länder, die sich daran nicht beteiligen wollten, sollten mit finanziellen Nachteilen rechnen.