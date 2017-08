Korruption duldet Kagame nicht und zieht auch seine Minister regelmässig zur Verantwortung. «Vor zwei Jahren herrschte die einhellige Meinung, Ruanda sei ein gescheiterter Staat», erinnert sich Richard Sezibera, ehemaliger Vorsitzender der Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC). «Heute zählt das Land zu den schnellstwachsenden Wirtschaften der Welt. Ruanda ist ein grossartiges Beispiel dafür, wie afrikanische Renaissance aussehen sollte.»

Unheimliche Machtfülle

Wenige Ruander bestreiten, dass Kagame ihr Leben verbessert hat. Doch der Preis, den der Friedensstifter verlangt, ist hoch: uneingeschränkte Macht. Etliche Oppositionsparteien wurden verbannt und auch Aktivisten und Journalisten haben in Ruanda kein einfaches Dasein. Die Organisation Human Rights Watch beschuldigte die Behörden 2016, «Menschenmengen, darunter Obdachlose, Kleinhändler und Strassenkinder» von den Strassen zu sammeln und in sogenannten Transitzentren wegzusperren. Dort lebten sie ohne Gesundheitsversorgung mit unzureichend Wasser und Nahrung.

Kagame ist sich der Kritik an seinem Regime und dessen negativer Menschenrechtsbilanz bewusst. Sein hartes Durchgreifen rechtfertigt er jedoch mit der bedrohten Stabilität. Er sieht politische Gegner als Aufständische, die eine Rückkehr in die Chaos-Jahre von 1994 beabsichtigten. Die eingeschränkten Freiheiten vergleicht er mit den Strafen, mit denen einige europäische Länder gegen Holocaust-Leugner vorgehen. «Abgesehen davon ist Ruanda ein sehr offenes und freies Land», so Kagame.

Opposition ohne Chance

Während Ruanda für friedliche Wahlen bekannt ist, war der Einfluss des Regimes auch beim Wahlprozess sichtbar: Mehrere Kandidaten wurden disqualifiziert. Als einzige Herausforderer blieben nur Frank Habineza von der einzigen Opposition, der «Grünen Partei», und der unabhängige Kandidat Philippe Mpayimana übrig. Sie setzen auf das, was Kagame vergass, während er Ruanda in eine entwicklungspolitische Oase verwandelte: demokratische Grundwerte.

«Demokratie ist schwierig zu erreichen, aber wir können es schaffen», erzählte Habineza seinen Unterstützern. Daneben setzt der frühere Umweltaktivist auf Populismus: Land für Arme und eine Mauer an der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo waren nur zwei seiner Wahlversprechen. Auch der ehemalige Journalist und Lehrer Mpayimana will «Ruanda in eine vollständige Demokratie verwandeln, wo niemand mit Konsequenzen rechnen muss, wenn er sich politisch engagiert». Dem 47-jährigen Newcomer werden die geringsten Chancen eingeräumt. Vielleicht aber ist es gerade sein Image als mittelloser Demokrat, das sich im kompromisslosen Kagame-Staat als Stärke herausstellt.

